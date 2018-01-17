رئيس الجهاز القضائي بغرب كردفان يتفقد سير العمل بمحاكم محلية ودبندة

ود بندة 17 - 1 - 2017 م ( سونا ) - إطمأن مولانا محمد بلة عليان رئيس الجهاز القضائي بولاية غرب كردفان خلال زيارته التفقدية التي قام بها إلي محلية ودبنده علي سير العمل القضائي بالمحلية .

جاء ذلك عقب تسلمه مهام عمله بالولاية بعد تعيينه رئيسا للجهاز القضائي بغرب كردفان حيث تعرف علي طبيعة العمل بمحكمة ودبندة وذلك من خلال التنوير المفصل الذي قدمه مولانا عبدالرحمن أحمد المهدي القاضي المقيم بالمحكمة حول طبيعة عمل المحكمة.

وقال رئيس الجهاز القضائي إن زيارته تجئ ضمن سلسلة من الزيارات التي بدأها للمحليات بهدف الوقوف على سير العمل بالمحاكم الجزئية والمحاكم المدنية والريفية علاوة على إمكانية تحسين البيئة العامة للعمل والوقوف على المحاكم وسد النقص في الإحتياجات خاصة فى مجال تسجيلات الأراضي ومكاتب العمل وإسكان القضاة والموظفين .

وأضاف رئيس الجهاز القضائي أن الزيارة هدفت كذلك إلي التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والتنفيذية والتشريعية بالمحلية في إطار تكامل الأدوار بين كافة الأجهزة بالولاية.

وأشاد بالجهود المقدرة التي ظلت تضطلع بها المحاكم خاصة فيما يتصل بسيادة حكم القانون وبسط هيبة الدولة ‘ مشيدا بالتعاون والتنسيق التام بين المحلية والمحاكم وكافة المؤسسات الأخرى من أجل تحقيق الأمن والإستقرار والتعايش السلمي .

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