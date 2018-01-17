حزب تحرير السودان الأم يدعو إلي إحكام الرقابة علي الأسواق ومحاربة الجشع

الخرطوم 17 - 1 - 2018 م ( سونا ) - دعا حزب تحرير السودان الأم إلي إحكام الرقابة علي الأسواق ومحاربة الشجع ومنع المضاربين بقوت الشعب .

وقال الأمين العام للحزب محمد حسين إسحق في تصريح لسونا إن الأزمة المالية التي تمر بها البلاد والتي تعاني منها كثير من الدول حولنا تتطلب البحث عن حلول إقتصادية للخروج منها بأقرب وقت وتفويت الفرصة علي المتربصين بأمن وسلامة البلاد .

ودعا السلطات إلي ضبط ومراجعة الأسعار ومراقبة الأسواق لمنع الجشعين الذين يتاجرون بقوت الشعب كما دعا إلي إنشاء سوق مواز وتخصيص مبالغ لدعم الشرائح الضعيفة فضلا عن إعادة النظر في بعض الإجراءات المالية وتوجيهها نحو التنمية .

وشدد إسحق علي ضرورة توحيد الجبهة الداخلية والعمل الجمعي للبحث عن حلول للأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد خاصة وأن مخرجات الحوار والوثيقة الوطنية أوجدتا حلولا كافية للقضاء علي أكثر مشاكل البلاد .

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