الساعة الآن اليوم آخر تحديث 10:52:00 PM

أخبار محلية - سياسية

مساعد رئيس الجمهورية المهندس ابراهيم محمود يوجه منسقية الخدمة الوطنية بالتركيز علي مشروع محو الأمية

التاريخ : 17-01-2018 - 02:46:00 مساءً
الخرطوم 17-1-2018م(سونا) - وجه مساعد رئيس الجمهورية المهندس إبراهيم محمود منسقية الخدمة الوطنية بالتركيز علي مشروع محو الامية من خلال خططها وبرامجها بجانب المشروعات الاقتصادية التي تدفع بعملية الإنتاج والانتاجية.
وأطلع سيادته لدي لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم د. ياسر عثمان سليمان المنسق العام للخدمة الوطنية علي أداء المنسقية خلال الفترة الماضية وبرامجها للعام 2018 م.
وأوضح المنسق العام في تصريحات صحفية أن المنسقية إستطاعت محو أمية 620 ألف مواطن بكافة ولايات السودان خلال العام 2017 م وأن خطتها للعام 2018م تركز علي العمل علي إخراج السودان من الأمية بحلول 2020م .
وأكد سيادته إستعداد المنسقية الكبير للمساهمة في مشروعات البناء الاقتصادي والخدمي وحماية البلاد بالتعاون مع كافة القوات النظامية.
ع و
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء