مساعد رئيس الجمهورية المهندس ابراهيم محمود يوجه منسقية الخدمة الوطنية بالتركيز علي مشروع محو الأمية

الخرطوم 17-1-2018م(سونا) - وجه مساعد رئيس الجمهورية المهندس إبراهيم محمود منسقية الخدمة الوطنية بالتركيز علي مشروع محو الامية من خلال خططها وبرامجها بجانب المشروعات الاقتصادية التي تدفع بعملية الإنتاج والانتاجية.

وأطلع سيادته لدي لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم د. ياسر عثمان سليمان المنسق العام للخدمة الوطنية علي أداء المنسقية خلال الفترة الماضية وبرامجها للعام 2018 م.

وأوضح المنسق العام في تصريحات صحفية أن المنسقية إستطاعت محو أمية 620 ألف مواطن بكافة ولايات السودان خلال العام 2017 م وأن خطتها للعام 2018م تركز علي العمل علي إخراج السودان من الأمية بحلول 2020م .

وأكد سيادته إستعداد المنسقية الكبير للمساهمة في مشروعات البناء الاقتصادي والخدمي وحماية البلاد بالتعاون مع كافة القوات النظامية.

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