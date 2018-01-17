السفير أسامة سلمان يجدد التهنئة للشعب السوداني بالذكرى الـ62 للاستقلال

الرياض 17-1-2018م (سونا)- جدد نائب رئيس البعثة الدبلوماسية للسفارة السودانية بالمملكة العربية السعودية السفير أسامة سليمان التهنئة للقيادة والشعب السوداني بمناسبة الذكرى المجيدة الـ62 لاستقلال السودان، مؤكدا أن هذه المناسبة ترسخ في الأذهان الملاحم البطولية التي خلدها الرواد الأوائل لأجل سيادة الوطن وحمية كرامته وعزته.

وأشاد السفير أسامة سلمان بدور النادي السوداني بالرياض في تنظيم احتفالات استمرت ثلاثة أيام تضمنت فعاليات متميزة تعبيرا عن الفخر والاعتزاز بما يتمتع به السودان من حضارات وموروثات ثقافية وفنية متنوعة تعكس عمق العلاقات الاجتماعية التي يتفرد بها الشعب السوداني.

وأكد أن الاحتفالات كانت" ناجحة بكل المقاييس" واستقطبت أعدادا كبيرة من أفراد الجالية السودانية ورغم الأجواء الباردة في الرياض إلا أنها اضفت الدفء ونثرت البهجة في نفوس العوائل والأطفال الذين سجلوا حضورا فاعلا بمشاركاتهم في تقديم فقرات إبداعية وفنية رفيعة المستوى.

وتقدم السفير أسامة بالشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والى الشعب السعودي لما تحظى به الجالية السودانية المقيمة في المملكة من تسهيلات تمكنهم من ممارسة الأنشطة الاجتماعية والثقافية وفق الضوابط والأنظمة المرعية مشيرا الى أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا مستمرا في كافة المجالات.

وفي هذا الإطار أثنى أسامة على الوجه المشرف الذي عرفت به الجالية السودانية المقيمة في المملكة منذ عقود طويلة بالتزامها التام بالانظمة وتميزها بالامانة والاخلاق الحميدة.

وكان النادي السوداني بالرياض بقيادة رئيس المجلس الاستشاري الأستاذ غالب حامد نظم بالتعاون واشراف "حديقة الوطن" بالعاصمة السعودية الرياض على مدى ثلاثة ايام احتفالات وكرنفالات ضخمة بذكرى الاستقلال الـ62 وسط حضور دبلوماسي وشعبي كبير يتقدمهم نائب رئيس البعثة الدبلوماسية السفير أسامة سليمان والوزير المفوض القنصل عبد الرحمن رحمة الله والمستشار العام بالسفارة عوض هاشم نور الدائم وجمع من الرموز والشخصيات الاجتماعية والثقافية والفكرية من البلد المضيف ولفيف من المقيمين من كافة الجنسيات بالمملكة والإعلاميين إضافة الى أبناء وبنات الجالية السودانية من مختلف الشرائح.

واشتملت الاحتفالات على برامج ثقافية وفنية وتراثية شارك فيها نخبة من الفنانين والمسرحيين وفقرات إبداعية قدمها الأطفال واناشيد وطنية إضافة إلى عروض فلكلورية شعبية لمختلف مناطق السودان.

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