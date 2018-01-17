محلية نيالا شمال تحتفل بالذكرى (62) للاستقلال المجيد بمعسكر دريج للنازحين

نيالا 17-1-2018 (سونا) - احتفلت محلية نيالا شمال بولاية جنوب دارفور بالذكرى (62) لاستقلال السودان المجيد من داخل معسكر دريج للنازحين حيث لفت معتمد محلية نيالا شمال رئيس المؤتمر الوطني الاستاذ اسماعيل يحيى عبد الله لدى مخاطبته الاحتفال اليوم بمعسكر دريج إلى ان النازحين جزء اصيل من مكون محليته والولاية ، مؤكدا وقوفهم مع قضايا النازحين ومعالجتها، مشيرا الى ان الاحتفال من داخل المعسكر له معاني ودلالات لافتاً إلى أن الاستقلال مناسبة وطنية عظيمة يظل راسخة في ذاكرة ووجدان الشعب السوداني.

وحيا الشيخ حامد عبد الله حماد نائب رئيس المؤتمرالوطني بالولاية نضالات ومجاهدات الرعيل الأول صناع الاستقلال وما قدموه من تضحيات جسام فداء للوطن ، وتطرق حامد الي جهود الدولة في قضايا معاش الناس بجانب تطوير العلاقات وقضايا البلاد الخارجية .

وقال إنه سوف يتقدم قيادة الكتيبة الاستراتيجية إلى كسلا لمساندة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع من اجل العزة والكرامة والشرف.

واستعرض نائب رئيس الحزب رئيس اللجنة العليا أستاذ أحمد عبد الرحمن جبريل جهود اللجنة في نجاح الاحتفال والدور الطليعي لرواد الاستقلال ومجاهداتهم من أجل الاستقلال.

وقامت اللجنة العليا للاحتفال بتكريم بعض رموز المجتمع بالمحلية في مقدمتهم شيخ معسكر دريج صديق عبدالماجد المرحوم أستاذ يعقوب زكريا أحمد وتكريم أسرة المرحومة الأستاذة رقية محمد نور بجانب تكريم الطلاب المتفوقين في الدورة المدرسية القومية بكسلا مؤخراً.