وفد من الكونغرس الأمريكي يزور البلاد الأحد المقبل



الخرطوم 17-1-2018م (سونا) - كشف البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني عن زيارة

وفد من الكونغرس الأمريكي للسودان تستغرق ثلاثة ايام؛ حيث يصل الوفد الخرطوم فجر يوم الأحد المقبل الحادى والعشرين يناير الجاري وذلك بدعوة من رجل الاعمال بشير حسن بشير .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمكتبه اليوم؛ وأوضح البروفيسور عمر أن الوفد سيلتقي - خلال الزيارة -رئيس الهيئة التشريعية القومية و قيادات الاحزاب فى المجلس الوطنى والنائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح ، ووزراء القطاع الاقتصادي وبعض اللقاءات الاخرى .

كما سيلتقي الوفد القائمين على أمر الحوار الوطني للوقوف على سير تنفيذ مخرجات الحوار، ومن ثم مقابلة المعارضة السودانية، كما سيقوم الوفد بلقاء اعضاء السفارة الأمريكية، وزيارة مصنع رجل الأعمال المستضيف للوفد .

وأكد د. عمر - خلال المؤتمر - أن الزيارة ستتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وإمكانية تقويتها واستمرارها وتبادل الآراء والأفكار حول العلاقات في المجال السياسي والإقتصادي بين البلدين والقضايا الأمنية، وأكد أنهم سيطرحون للوفد مسالة رفع اسم السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب وذلك بحسبان ان السودان لايمكنه ان يحارب الارهاب وفى ذات الوقت يوضع فى قائمة الدول الراعيه للارهاب وقال إن السودان لم يكن يوما يدعم العمليات الإرهابية، ولدينا الشواهد .

واكد نجاح الزيارات بين البلدين في الفترة الأخيرة، مشيرا لنتائجها وإسهاماتها في رفع الحظر عن السودان موضحا ان وفدا أخر من الكونقرس سيزور البلاد فى فبراير المقبل .

واوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجيه بالمجلس الوطنى ان الفترة القادمه ستشهد زيارات مماثله من عدد من الدول وذلك فى اطار خطة المجلس الرامية الى تقليل الزيارت الخارجيه للمجلس لتقليل اللمنصرفات على الوفود ومستعيضا عنها باستقبال الوفود الاجنبيه دعما للعلاقات الخارجيه .

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