تمديد فترة جمع السلاح الطوعي بالجزيرة حتى 31 يناير الجاري

دني في 17-1 (سونا) - أعلنت لجنة جمع السلاح غير المرخص بولاية الجزيرة تمديد فترة الجمع الطوعي للسلاح حتى 31 من يناير الجاري .

وأوضح الأستاذ تاي الله أحمد فضل الله المعتمد برئاسة الولاية رئيس اللجنة - في تصريح لسونا - عقب اجتماع اللجنة اليوم، أن الجمع القسري وعمليات التفتيش لجمع السلاح غير المرخص سوف تبدأ في الفاتح من شهر فبراير القادم .

وأكد أن تمديد فترة السماح بالجمع الطوعي للسلاح جاءت نسبة للإستجابة الكبيرة التي وجدتها اللجنة من المواطنين وتوقع إستجابة أكبر منهم في الفترة القليلة القادمة، مشيدا بمواطنى ولاية الجزيرة، وقال إن وعي المواطن ساعد اللجنة في عدم الحاجة للجمع القسري.

وأضاف بأن اللجنة - في اجتماعها - ثمنت جهود الأجهزة الإعلامية بالولاية في توصيل رسالة اللجنة في مختلف المواعين الإعلامية المسموعة والمرئية والمقروءة، وأضاف بأن اللجنة كلفت الإدارة القانونية والنياية العامة باصدار تشريع يجرم إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية، كما أشاد بكافة المواطنين الذين سلموا أسلحتهم في الفترة السابقة وأهاب بكل الذين لم يسلموا أسلحتهم بالإسراع لتسليم أسلحتهم قبل نهاية الفترة المعلنة ..

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