وزير الدولة بالخارجية يلتقي وفد البرلمان الكندي



الخرطوم في 17-1-2018م(سونا) -

التقى وزير الدولة بوزارة الخارجية، السفير عطا المنان بخيت، اليوم ، بوفد البرلمان الكندي الزائر للبلاد والذى ضم السيدة أنيتا اندريه وروبرت اوليفانت وبريان ستيوارد.



و تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها من أجل مصلحة الشعبين.



من جانبه أشاد وزير الدولة بجهود كندا في استضافة اللاجئين والمهاجرين من كافة دول العالم وسياستها الفريدة في ادماجهم فى المجتمع ومنحهم الفرص الحقيقية للمشاركة في العمل العام.



كما أكد أن أبواب السودان مشرعة حيث تتوفر سوانح جيدة للاستثمار لا سيما في مجالي الزراعة والتعدين والمجالات الاخرى، مؤكداً الدور المهم الذي تضطلع بِه منظمات المجتمع المدني، داعياً في ذات الوقت إلى أن تتحول هذه المنظمات من مرحلة الإغاثة الوقتية إلى مرحلة التنمية المستدامة.



وأشاد الوفد الكندي بالتطور الذي يشهده السودان ،وبالتزام الحكومة بتطوير الخدمات وتعزيز الأمن في ولايات دارفور التي زارها مؤخراً، مؤكداً العزم على الإرتقاء بالعلاقات السياسية والإقتصادية والثقافية بين البلدين.