وزير ديوان الحكم الإتحادي يلتقي بالمنسق العام للخدمة الوطنية



الخرطوم في 17 -1-2018 م (سونا) أشاد الدكتور فيصل حسن إبراهيم-وزير ديوان الحكم المحلي بما تم من عملية لحصر المستويات التعليمية التي انتظمت الولايات والمحليات مؤخرا لتنفيذ مشروع الحملة القومية الشاملة لمحو الأمية .

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه د.ياسر عثمان سليمان-المنسق العام والوفد المرافقله وبحث اللقاء سبل تعزيز موقف الحملة القومية والإعداد الفني لها. وامن اللقاء على عقد إجتماع مشترك لولاة الولايات ومنسقي الخدمة الوطنية بالولايات وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوزارية للمشروع ،فضلا عن مخاطبة المحليات عبر الولايات لحشد اللجان الشعبية ومكونات المجتمع كافة شباب،طلاب،مرأة والإدارات الأهلية والعمد لدعم الحملة.

من ناحيته وجه دكتور فيصل بتحرير خطابات الشكر والتقدير للمحليات للجهود المبذولة من أجل إنجاح المشروع .

ف ع