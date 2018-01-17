وكيل وزارة الخارجية يلتقي بالسفير الجديد لجمهورية إثيوبيا الديموقراطية الفيدرالية

الخرطوم في 17-1-2018م (سونا) -



التقى وكيل وزارة الخارجية، السفير عبد الغني النعيم عوض الكريم، بمكتبه اليوم الأربعاء ، بالسيد مولقيتا زودي، السفير الجديد لجمهورية إثيوبيا الديموقراطية الفيدرالية بالخرطوم.

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بحث اللقاء سُبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وذلك عبر الإسراع في تنفيذ الإتفاقيات الثنائية الموقعة، كما تطرق اللقاء إلى تبادل الدعم في المنابر الإقليمية والدولية.



وفي ختام اللقاء تقدم الوكيل بالشكر للسفير متمنياً له التوفيق والسداد ومؤكدا تعاون الوزارة التام معه في أداء مهامه.