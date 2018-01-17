رئيس الجمهورية يرأس الاجتماع الدوري للجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

الخرطوم 17-1-2018م (سونا) - رأس المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري اليوم الاجتماع الدوري للجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني .

وقال وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة د. أحمد بلال في تصريحات صحفية إن رئيس الجمهورية قدم تنويرا حول الإجراءات التي قامت بها الدولة لكبح جماح الاسعار ومنع المضاربة في الدولار بجانب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة التوترات في شرق البلاد ، لافتا إلى أن اللجنة امنت على كافة الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الصدد.

وأبان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن اللجنة استمعت حلال الاجتماع إلى تنوير من النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق اول ركن بكري حسن صالح حول تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ، مشيرا الى أن اللجنة اعربت عن رضاها عن ما تم انجازه في هذا الصدد.

وابان وزير الاعلام أن الاجتماع بحث تكوين مفوضية الانتخابات ومجلس الاحزاب والمجلس الاعلى للسلام، وطلب من الاحزاب تقديم ترشيحاتها لتكوين المؤسسات الثلاث، مشيرا الى أن المجلس الاعلى للسلام سيتم اعلانه الإسبوع القادم.



