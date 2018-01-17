رئيس الجهاز القضائي بنهر النيل يتفقد سير العمل في المحكمة العليا لولايتي نهر النيل والشمالية



عطبرة 17-1-2018م (سونا)

- قام مولانا سلمان أحمد محمد رئيس الجهاز القضائي لولاية نهر النيل بزيارة لدائرة المحكمة العليا لولايتي نهر النيل والشمالية‘ وكان في استقباله السيد مولانا عبد العزيز فتح الرحمن عابدين رئيس الدائرة والقضاة، حيث وقف على سير العمل بالدائرة.

كما قام سيادته بزيارة لسجن عطبرة، وكان في استقباله العقيد الطيب مدير شرطة السجون بالولاية ومدير سجن عطبرة، واختتم زيارته بمجمع محاكم عطبرة، وكان في استقباله مولانا عصام الدين السر قاضي المحكمة العامة والقضاة بمختلف درجاتهم، واطلع على إجراءات العمل بالمجمع

، ووعد بتذليل جميع المعوقات، واعدا العاملين بتهيئة بيئة عمل ودعمهم على أن يقوم الموظف بكامل واجباته المنوطه به .

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