وزارة الخارجية تعرب عن ترحيبها بما جاء فى تقرير الأمين العام للامم المتحدة الدوري الأخير بشأن دارفور



الخرطوم في 17-1-2018م (سونا) -



أعربت وزارة الخارجية عن ترحيبها بما جاء فى تقرير الأمين العام للامم المتحدة الدوري الأخير بشأن دارفور من تأكيد على استقرار الأوضاع في دارفور وإقرار بأن حملة جمع السلاح التى نفذتها الحكومة فى الإقليم قد أدت إلى استتباب الأمن وعززت السلام والاستقرار.



وأكدت وزارة الخارجية - في تصريح صحفي للناطق الرسمي باسم الوزارة - بأن حكومة السودان سوف تستمر فى التعاون والتنسيق مع بعثة يوناميد لتنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية الخروج والعمل على تسهيل مهمة يوناميد ، وأن المرحلة القادمة هى مرحلة توفير متطلبات المواطنين الذين عادوا لمناطقهم من خلال دعم عمليات بناء السلام والتنمية وإعادة الإعمار والإنعاش .

ف ع