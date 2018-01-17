وكالة السودان للأنباء توقع اتفاقية تعاون مع الوكالة البلغارية



الخرطوم في 17-1-2018م (سونا ) - وقعت وكالة السودان للانباء (سونا) ووكالة الانباء البلغارية اتفاقية للتعاون المشترك بين الوكالتين .

ووقع عن (سونا) مديرها العام الأستاذ عوض جادين وعن الوكاله البلغارية مديرها ماكسيم مانشيف.

وتضمنت الاتفاقية مجالات التعاون المشترك الصحفية والإعلامية وتبادل الأخبار والصور والتنسيق المهني والتدريب والزيارات الصحفية المتبادلة وخدمة قضايا البلدين إعلاميا.

ووصف الجانبان الاتفاقية بأنها تدعم تطور العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية وتدفع بها إلى الأمام وتعرف بالبلدين وتخدم التعاون الإعلامي والصحفي المشترك.

وكان مدير الوكاله البلغارية ماكسيم قد وقف على نشاط موسوعة المعلومات واستمع إلى شرح واسع من قياداتها ودكتور منتصر الطيب عن مقومات السودان التاريخية العظيمة .وقال مدير الوكالة البلغارية إنه سينقل تجربة الموسوعة لبلاده.

وكانت الوكالة قد أقامت حفل غداء على الباخرة النيلية على شرف ضيفها .

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