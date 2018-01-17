رئيس الجمهورية يؤكد ثقة السودان في الدبلوماسية السودانية

الخرطوم 17-1-2018م (سونا) - أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية ثقة السودان في الدبلوماسية السودانية نحو تأسيس علاقات مع دول الجوار كافة تقوم على المصالح المشتركة و الاحترام المتبادل.



جاء ذلك لدى لقائه مساء اليوم ببيت الضيافة بالخرطوم؛ السفير عبدالمحمود عبدالحليم سفير السودان بجمهورية مصر العربية؛ الذي أوضح أن اللقاء تناول أوضاع العلاقات السودانية المصرية حاليا و الأوضاع في الإقليم والمنطقة.



وقال عبدالمحمود إن رئيس الجمهورية وجه بالعمل على حل القضايا العالقة مع مصر التي استوجبت استدعاء السفير، كما اطمأن رئيس الجمهورية خلال اللقاء على أوضاع الجالية السودانية بمصر.