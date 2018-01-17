رئيس الجمهورية يمتدح مستوي علاقات السودان مع دولة الامارات العربية المتحدة

الخرطوم 17-1-2018م (سونا) - امتدح المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مستوي علاقات السودان مع دولة الامارات العربية المتحدة في المجالات كافة.

واستمع رئيس الجمهورية لدي لقائه مساء اليوم ببيت الضيافة الدكتور محمد مطر الكعبي الرئيس العام للهيئة العامة للشئون الإسلامية و الأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور سفير الإمارات العربية المتحدة بالخرطوم استمع الي شرح عن المشروعات التي يجري تنفيذها في مجال الأوقاف بالسودان معلنا عن دعمه و رعايته لهذه المشروعات .

وأكد الكعبي حرص الامارات علي التعاون المشترك بين البلدين بما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

من جانبه أشاد الأستاذ ابوبكر عثمان وزير الارشاد بالعلاقات السودانية الامارتية خاصة فيما يتعلق بمشروعات الأوقاف و قال إن رئيس الجمهورية خلال اللقاء أكد رعايته لهذه المشروعات.