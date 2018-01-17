الخارجية الأمريكية تؤكد اختطاف مواطن أمريكى فى نيجيريا

أبوجا 17-1-2018م (أ ش أ) أكدت الخارجية الأمريكية الليلة ما تردد من تقارير صحفية تفيد باختطاف مواطن أمريكى فى نيجيريا .

وذكرت شبكة / ايه بى سى نيوز/ الإخبارية الأمريكية ، :"أن الخارجية الأمريكية أوضحت فى بيان بهذا الصدد أن حماية وتأمين الأمريكيين بالخارج يتصدر قائمة أولوياتنا " دون التطرق إلى أية تفاصيل .





على صعيد متصل ، أعلن جون بابكوك المتحدث باسم الشئون الدولية بالخارجية الكندية اختطاف مسلحين لاثنين من الكنديين ، وأنه يحتمل أن احدهما يحمل جنسية مزدوجة.



وتابع المتحدث يقول " إن المسئولين القنصليين فى نيجيريا على اتصال بالسلطات المحلية بولاية كادونا للحصول على معلومات إضافية بهذا الغرض" ، رافضا التطرق إلى أية تفاصيل من أجل تأمين وحماية المختطوفين.

وكان مسلحون بولاية كادونا النيجيرية قد قاموا فى وقت سابق باختطاف مواطن كندى وآخر أمريكى وقتل اثنين من رجال الشرطة المحلية كانا يتوليان حراستهما ، غير انه لم تتوافر أية تقارير - حتى الآن - عن دوافع عملية الاختطاف .

