السودان يترأس إجتماعات رؤساء الأركان لقوات شرق أفريقيا بجيبوتي

الخرطوم 17-1-2018م (سونا) تواصلت لليوم الثاني علي التوالي بالعاصمة جيبوتي إجتماعات مجلس رؤساء الأركان لقوات شرق أفريقيا (EASF) فيما ترأس الاجتماعات الفريق أول ركن *يحي محمد خير رئيس وفد السودان، رئيس مجلس رؤساء الاركان للدورة الحالية.

وتناولت الاجتماعات بالتقييم التقرير الخاص بالتمرين الميداني (سلام الشرق 2) نفذته القوات بإستضافة السودان في نوفمبر / ديسمبر الماضيين حيث أشاد المجلس بالجهود الكبيرة التي بذلها السوادن في سبيل إنجاح التمرين وتحقيق أهدافه المرجوة.

و أستعرضت الاجتماعات كذلك تقرير الأداء للعام 2017م وخطة العام 2018م الي جانب الميزانية وعدد من الموضوعات الأخري.

إلي ذلك أجازت الاجتماعات توصيات مجلس رؤساء الأركان والخبراء توطئة لعرضها أمام إجتماعات مجلس وزراء الدفاع لقوات شرق افريقيا والتي ستنطلق صبيحة غد الخميس 18 يناير ، وكان وزير الدفاع الجيبوتي قد شرف إجتماعات رؤساء الأركان مشيدا بأداء القوات وادوارها المرتقبة.

وتجدر الإشارة الي أن وفد السودان المشارك ضم الي جانب نائب رئيس الأركان المشتركة اللواء الركن *عزالدين عثمان طه مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة الدفاع والذي ترأس إجتماعات المنظمة علي مستوي الخبراء بوصف السودان رئيسا للدورة الحالية بمختلف هياكلها الي جانبه العميد الركن علاء الدين عثمان ميرغني قائد قوات شرق أفريقيا.

