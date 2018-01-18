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أمريكا: روسيا لا تنفذ كل عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية

التاريخ : 18-01-2018 - 08:54:00 صباحاً
واشنطن 18-1-2018م(رويترز)- وجه وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون، الاتهام إلى روسيا بأنها لا تنفذ كل عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية بشأن برنامجها للأسلحة النووية، وقال إن موسكو "ربما تحبط" بعض الخطوات.
وأبلغ تيلرسون الصحفيين بأن عدم التزام موسكو بإجراءات الأمم المتحدة يتعلق "فى الأساس" بالوقود "وبعض المجالات الأخرى المحتملة أيضا". ولم يخض فى تفاصيل.

وقال تيلرسون على متن طائرته أثناء عودته من اجتماع بشأن كوريا الشمالية فى فانكوفر "من الواضح لنا أنهم لا ينفذون كل العقوبات وثمة دليل على أنهم ربما يحبطون بعض العقوبات".
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