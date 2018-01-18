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مؤسسة أمريكية: كأس العالم بروسيا سيكون هدفا جذابا لتنظيم داعش

التاريخ : 18-01-2018 - 08:55:00 صباحاً
لندن 18-1-2018م (رويترز)- قالت مؤسسة (آي.إتش.إس) للتحليلات ومقرها بريطانيا، اليوم الخميس، إن بطولة كأس العالم المقرر إقامتها فى روسيا فى يونيو ستكون "هدفا جذابا" لتنظيم داعش بالنظر إلى دور موسكو فى هزيمة التنظيم المتشدد فى أراض سيطر عليها.
وقال تقرير للمؤسسة "سيعطى هجوم ناجح (فى روسيا) دفعة دعائية هائلة لتنظيم داعش ومقاتليه، مؤكدا التهديد الدولى القائم الذى يشكله التنظيم رغم هزيمته فى أراض سيطر عليها".
وعلى الرغم من خسارته لكل الأراضى التى كان يسيطر عليها فى العراق وسوريا بحلول نوفمبر الماضي، أعلن التنظيم المسؤولية عن هجمات كبيرة فى إسطنبول ولندن ومانشستر وبرشلونة وطهران، قتلت عشرات المدنيين.
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