دبلوماسى: كوريا الشمالية ترفض الحديث عن عقوبات وتستعد لأولمبياد ناجحة

بيونغيانغ 18-1-2018م (رويترز) - قال دبلوماسى كبير من كوريا الشمالية لرويترز الأربعاء، إن بلاده ترفض اجتماعا قادته الولايات المتحدة فى فانكوفر نوقش خلاله فرض عقوبات أشد على بلاده بوصفه "استفزازا"، مشيرا إلى أن بيونجيانج ستتصدى لذلك.

واتفقت 20 دولة أمس الثلاثاء، على دراسة تشديد العقوبات للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية وحذر وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون بيونج يانج من أنها قد تواجه ردا عسكريا إذا لم تختر المفاوضات.



وقال تشو ميونج نام نائب المندوب الدائم لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة فى جنيف إن اجتماع فانكوفر كان "مضرا وخطيرا".

وأضاف قائلا خلال المقابلة "نحن نندد بأقوى العبارات بهذا الاجتماع. إنه ضار حقا. ولن يؤدى إلى سلام أو أمن (ولن يفيد) العملية الجارية حاليا بين الشمال والجنوب التى تهدف لتهيئة مناخ سلمى وتخفيف التوترات وتعزيز المصالحة بين الشمال والجنوب".

وقال الدبلوماسى الكورى الشمالى "نحن ملتزمون حقا وعازمون على القيام بكل ما فى وسعنا للتصدى للعقوبات".

وعند سؤاله عن احتمال إقدام الولايات المتحدة على توجيه ضربة عسكرية لبلاده قال تشو "نحن لدينا كل الإمكانات لردع مثل هذه المناورات من جانب القوى المعادية. نحن مستعدون للحوار والمواجهة. مستعدون للاثنين معا".



