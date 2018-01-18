معتمد الجبلين : حملة جمع السلاح والعربات غير المقننه أسهمت فى تعزيز الأمن والاستقرار

كوستى 18-1-2018م (سونا) - أكد العميد ركن إدريس المبارك الشيخ معتمد محلية الجبلين أن حملة جمع السلاح والعربات غير المقننة أسهمت في تعزيز الأمن والإستقرار في الشريط الحدودي مع دولة جنوب السودان بالإضافة لتمتين أواصر العلاقات والتعايش السلمي وترابط النسيج الاجتماعي .

وقال المعتمد في تصريح لـ ( سونا) إن مرحلة الجمع الطوعي تمت وفق الخطة الموضوعة وحققت نجاحا كبيرا مؤكدا إستقرار الأوضاع بمعسكرات اللاجئين الجنوبيين .

وأعلن معتمد محلية الجبلين إن المحلية تشهد طفرة تنموية كبرى في المجالات المختلفة خاصة بعد إكتمال عمليات حصاد السمسم والذرة والتي ساهمت في دفع الحركة الاقتصادية والتجارية والتنموية بالمحلية .وأشار المعتمد الى أن محليته وضعت عددا من التدابير للحد من إرتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية ومراقبة الأسواق .

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