وزير رئاسة مجلس الوزراء يرأس إجتماع اللجنة العليا لمتابعة أداء الأعمال بالسودان

الخرطوم 18-12018م (سونا) - ترأس السيد أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء اليوم الخميس بمجلس الوزراء إجتماع اللجنة العليا لمتابعة أداء الأعمال بالسودان .
واستعرض الإجتماع تقرير لجنة فريق مؤشر إستخراج تراخيص البناء والذي تضمن دراسة وتحليل كافة الأوجه الفنية والمدة الزمنية والتكلفة والإشتراطات والأوامر والمنشورات المنظمة للعمل والخاصة بالجهات ذات الصلة الرئيسية والفرعية.
وأوصى الإجتماع بالشفافية الكافية التي تمكن من الإلمام بالإشتراطات والضوابط والإجراءات المطلوبة وإستكمال إنشاء النافذة الإلكترونية الموحدة والتدريب والتأهيل وبناء القدرات للكوادر العاملة وقيام آلية للتقييم والتقويم لعمل المؤشر .