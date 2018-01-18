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أخبار محلية - سياسية

حسبو يطلع على الأوضاع الأمنية بولاية كسلا

التاريخ : 18-01-2018 - 01:22:00 مساءً
الخرطوم 18-1-2018م (سونا) - اطلع نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن على الأوضاع الأمنية بولاية كسلا بعد إغلاق الحدود وإعلان حالة الطوارئ بالولاية.
وأوضح والي الولاية آدم جماع في تصريحات صحفية عقب لقائه بالقصر الجمهوري نائب رئيس الجمهورية أن اللقاء بحث سير عملية جمع السلاح والعربات غير المقننة بالولاية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تقنين العربات والشروع في مرحلة الجمع القسري.
وأبان الوالي أن اللقاء تناول الأوضاع الاقتصادية ومعاش الناس وتوفير السلع الإستهلاكية عبر تفعيل مراكز البيع المخفض بجانب إيجاد مخزون إستراتيجي لتعزيز الأمن الغذائي بالولاية.
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