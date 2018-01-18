صندوق إعادة الإعمار و التنمية في دارفور سيوقع على 96 مشروعاً تنموياً

الخرطوم في 18-1-2018م(سونا) - كشف الاستاذ هاشم حماد الامين العام لصندوق إعادة الاعمار و التنمية في دارفور أن الصندوق سيوقع على 96 مشروعا كمرحلة ثالثة من مشروعات إعادة الإعمار والتنمية في دارفور وذلك يوم الاثنين الموافق 22-1-2018م من الشهر الجاري بفندق كورال بالخرطوم.

وقال هاشم في تصريح لـ(سونا) إن المشروعات التي سيتم التوقع عليها تشمل مجالات مختلفة في التعليم والصحة وأقسام الشرطة، مبينا أن هناك مشروعان تمت إضافتهما لمشروعات صندوق الإعمار والتنمية منهما مشروع إذاعة دارفور الكبرى على الموجه 105,6 fm و مشروع المراصد الحضرية لاستقبال مخرجات خارطة استخدامات اراضي دارفور التي تنفذها شركة gaf الألمانية وزاد هذا المشروع يتبع لمفوضية اراضي دارفور و أشار هاشم ان توقيع هذه المشروعات من قبل صندوق الإعمار يعتبر أول نشاط يقوم به الصندوق منذ حل السلطة الإقليمية لدارفور و تبعيته لآلية مفوضيات سلام دارفور.

وأبان هاشم أن هذه المشروعات تغطي خمس ولايات دارفور وأكثر من 38 محلية ولفت ان هذه مشروعات هذه المرحلة تمويلها من حكومة السودان عبر بنك فيصل الإسلامي السوداني وأشار إلى أن حفل التوقيع سيشرفه الدكتور فيصل حسن إبراهيم وزير ديوان الحكم الاتحادي ممثلا لرئاسة الجمهورية وبحضور رئيس مكتب سلام دارفور.