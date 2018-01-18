تشريعى الخرطوم يوجه نواب المجلس بتكثيف دورهم الرقابي الميداني باسواق الولاية

الخرطوم 18-1-2018م (سونا) - وجه المهندس صديق علي الشيخ رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم نواب المجلس بتكثيف دورهم الرقابي الميداني باسواق الولاية لضبط انفلات الاسعار الذي تشهده الولاية داعياً للالتزام بما اجازه المجلس التشريعي في موازانه العام الحالي.

وحث صديق في جلسه المجلس اليوم التي خصصت للمداولات حول خطاب وزير المالية حول تدابير اقتصادية للوضع الراهن الاقتصادي حث الحكومة الاتحادية لممارسة دور ايجابي في حلول اقتصادية للولاية لما تمثله من خصوصية واستيعابها جميع مكونات المجتمع السوداني فضلا عن الثقل السكاني داعيا الاعلام للاضطلاع بدوره في تبصير المواطنين ومحاربة الشائعات التي تزيد من ارتفاع أسعار.

من جانبهم اجمع النواب علي ضرورة عودة الجمعيات التعاونية والبطاقه التموينية التي تضمن اخذ المواطنين حقوقهم م،ؤكدين أن اسواق البيع المخفض لم تسهم في تخفيف العبء على محدودى الدخل لافتين إلى أن مواطني الولايات المتاخمة للخرطوم يتسوقون من تلك الأسواق المخفضة مما يعد خصما على حصة الولاية من السلع المخفضة مطالبين بتشديد الرقابة على المخابز لضمان جودة الخبز والذى يعد المكون الاساسى لمعظم مواطني ولاية الخرطوم من الطعام بجانب وضع تدابير احترازية عاجلة لتحسين معاش المواطنين مشددين على تحقيق الوفرة الإنتاجية للسلع الضرورية اضافة الى تفعيل قانون تنظيم العمل التجارى بالولاية لضبط الاسواق .

وأكد النواب ان الاهتمام بالمشاريع الزراعية هو الحل الامثل للخروج من النفق المظلم.

هذا وقد علق المجلس التشريعى جلساته الراتبة حتى الحادي والثلاثين من يناير الجاري ليتيح لنواب المجلس ممارسة وإحكام ادوارهم الرقابية باسواق الولاية

