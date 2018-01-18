معتمد محلية بحري يستقبل الوفد الفني القادم من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا

الخرطوم 18-1-2018م (سونا) - استقبل اللواء ركن حسن محمد حسن إدريس معتمد محلية الخرطوم بحري بمكتبة صباح اليوم الوفد الفني القادم من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا وذلك بحضور السيد سنوسي سليمان احمد المدير التنفيذي للمحلية والسادة المنسق العام للجان الشعبية ومدير الإدارة العامة للشئون الزراعية .

وتهدف الزيارة للوقوف علي تجربة الحكم المحلي بولاية الخرطوم محلية بحري كأنموذج وتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب العاصمة الأثيوبية في أسس التجميل وإنشاء الحدائق العامة وإصحاح البيئة وقدم المعتمد سرداً عن ملامح مستويات الحكم المحلي بالمحلية والمساحة وعدد السكان كما استمع لشرح من الوفد عن نظام الحكم بالعاصمة الإثيوبية و تحدث المعتمد مبيناً أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين العاصمتين مشيراً لأواصر الصداقة التي تربط شعبي البلدين والمصير المشترك منذ القدم ومن ثم قام الوفد بجولة وقف خلالها على أهم المعالم بالمحلية.



