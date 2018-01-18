هارون يصدر أمرا محليا بمنع الاحتكار والمضاربة في أسعار السلع الأساسية بولاية شمال كردفان

الابيض18-1-2018م (سونا) - اصدر مولانا أحمد محمد هارون والي ولاية شمال كردفان أمرا محليا رقم 3 بمنع الاحتكار والمضاربة في السلع الاساسية المربوطة بمعاش المواطنين وأوضح في فيه القرار جاء لتخفيف أعباء المعيشة علي مواطني الولاية والذي تمارس بموجبه السلطات المختصة التدابير الخاصة بمنع احتكار السلع و تخزينها وتحديد الأسعار وعدم الإخلال بقواعد المنافسة العادلة المستندة علي العرض والطلب وهي السطر والدقيق .

وأشار الي ان الأمر الخاص والطوارئ جاء لضرورة التدخل لمراقبة السلع الأساسية ورصد أي ارتفاع في الأسعار. وفوض القرار الآلية التي كونت لهذا الأمر بإضافة أي سلع اخري للقائمة الأساسية مع إصدار قواعد تنظيم توزيع للسلع عبر التعاون ونوافذ البيع المنخفض وأبان أن هنالك عقوبات لكل من يخالف تصل للسجن والغرامة ومصادرة السلعة موضوع المخالفة وسحب الرخصة.

وتفيد متابعات سونا انه تم حصر وتقييد كميات كبيرة من السكر المورد من بعض الموردين .

ويذكر أن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الثماني وأربعين ساعة الماضية أسهمت في خفض أسعار بعض السلع.