بكرى يترأس اجتماع نواب رئيس مجلس الوزراء رؤساء القطاعات الوزارية

الخرطوم 18-1-2018م (سونا ) - ترأس النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الفريق أول ركن بكري حسن صالح اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء اجتماع نواب رئيس مجلس الوزراء رؤساء القطاعات الوزارية.

وأوضح وزير الدولة بمجلس الوزراء الأستاذ طارق توفيق في تصريح صحفي أن الاجتماع تناول نتائج اجتماعات القطاع الاقتصادي مع رئيس المجلس الوطني ورؤساء اللجان الاقتصادية والكتل البرلمانية بالمجلس والذي خرج بتفاهمات واضحة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن النائب الأول أشاد بنتائج الاجتماعات التي تمت وأكد على ضرورة إستمرار تبادل المعلومات والمشورة بين الجهازين التنفيذي والتشريعي، مبيناً أن الاجتماع أكد أن موازنة العام 2018م مرت بكل الآليات المتبعة من وزارة المالية للقطاع الاقتصادي ومجلس الوزراء والمجلس الوطني وأخذت دورة متكاملة من النقاش.

وقال الأستاذ طارق توفيق إن الاجتماع أمن على التدابير التي تم اتخاذها للحد من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بالأسواق، مشيراً إلى توجيه النائب الأول لوزارة التجارة وولاة الولايات بتوفير السلع الضرورية للمواطنين وضبط ومراقبة الأسواق، مبيناً أن الإجتماع ناقش أيضا كيفية ضمان انسياب السلع الضرورية للمواطنين خاصة السلع التي يتم استيرادها، وأضاف وزير الدولة بمجلس الوزراء أن الإجتماع تناول نتائج لقاءات رئيس قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء التي تمت مع القطاع الخاص في إطار خطة القطاع الخاص لتطوير وترقية الصادرات السودانية، مبيناً أن النائب الأول أمن على الخطة ووجه الجهات المعنية والمؤسسات ذات الصلة بالمساهمة لإنجاح الخطة.

