السودان يسلم رئاسة الإيساف ليوغندا لدورة جديدة

الخرطوم 18-1-2018م (سونا) - انعقدت اليوم الخميس الجولة الثالثة بعد العشرين لاجتماعات مجلس وزراء الدفاع لقوات شرق إفريقيا بتشريف رئيس وزراء جيبوتي، وترأس الاجتماعات الفريق الركن علي محمد سالم وزير الدولة بالدفاع الذي يقود وفد السودان المشارك، ويترأس المجلس للدورة الحالية والمنتهي أمدها بنهاية هذه الاجتماعات.

دولة عبد القادر كامل محمد رئيس وزراء جمهورية جيبوتي خاطب الجلسة الافتتاحية، معربا عن ترحيب بلاده بوفود الدول المشاركة، وأشاد بمجهودات قوات شرق إفريقيا في تحقيق الأمن والاستقرار لشعوب الإقليم حتى تنطلق عملية التنمية المستدامة.

من جانبه حيا الفريق الركن علي محمد سالم رئيس مجلس وزراء الدفاع لدول الإقليم مجهودات الإيساف، متوجها بالشكر والتقدير للسادة الوزراء ورؤساء الأركان وسكرتارية الإيساف والخبراء وممثلي الدول الأعضاء ومجموعة الأصدقاء في الفترة السابقة للتعاون المنقطع النظير و مساندتهم السودان ابان توليه لرئاسة المنظمة في العام 2017م.

وكانت الدورة المنتهية قد شهدت حراكا متميزا من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات أهمها استضافة السودان للتمرين الميداني لقوات شرق إفريقيا (سلام الشرق 2) بمشاركة عشر دول الأمر الذي وضع القوات في أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ مهامها في المرحلة القادمة.

وأشاد المتحدثون خلال الاجتماع من وزراء الدفاع ورؤساء الأركان وشركاء الإيساف بجهود السودان في تنفيذ وإنجاح تمرين سلام الشرق حيث أشار العقيد جورن راسمسون (دنماركي) رئيس كرسي الأصدقاء للمنظمة إلى دور السودان الريادي في قوات شرق إفريقيا وقال (تمرين سلام الشرق أثبت قدرات السودان الكبيرة في تنظيم مثل هذه المشاريع المعقدة بسبب تنوع المشاركين من جيش وشرطة ومنظمات مدنية، وما يتميز به من وجود بنيات تحتية كبيرة وخبرات عسكرية وإدارية متراكمة).

إلى ذلك أجاز مجلس وزراء دفاع شرق إفريقيا محضر ومقررات اجتماعات رؤساء الأركان للدول الأعضاء إلى جانب تقرير الأداء للعام 2017م وخطة العام 2018م وميزانية المنظمة وأقرت الاجتماعات انعقاد الجولة الرابعة والعشرين مايو المقبل بالعاصمة الرواندية كيجالي استجابة لطلب تقدم به وزير دفاع رواندا لاستضافة بلاده جولة الاجتماعات القادمة.

وفي ختام الاجتماعات جرت مراسم التسليم والتسلم لرئاسة المنظمة بين السودان و جمهورية يوغندا لدورة قادمة تنتهي فى يناير من العام المقبل.

إلى جانب تكريم سكرتير آلية شرق إفريقيا الدكتور عبد الله عمر بو تقديرا لبذله وجهوده في إطار تنفيذ سياسات الآلية ومقررات مجلسي وزراء الدفاع ورؤساء الأركان، وتم التأمين على بقائه في المنصب لولاية جديدة.