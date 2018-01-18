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أخبار محلية - سياسية

والي جنوب دارفور بالانابة يلتقي الوفد الأمريكي

التاريخ : 18-01-2018 - 08:14:00 مساءً
نيالا 18-1-2018م (سونا) - اطلع وفد الإدارة الأمريكية المشترك الذي زار ولاية جنوب دارفور برئاسة Wallace Bain على مجمل الأوضاع الأمنية والإنسانية وعلاقات الولاية مع دولتي جنوب السودان وإفريقيا الوسطى في مختلف المجالات .
وأشاد الوفد لدي لقائه والي جنوب دارفور بالإنابة سبيل أحمد سبيل بجهود حكومات ولايات دارفور في استتباب الأمن التي أفضت إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، وأبدى الوفد استعداده وتعاونه لتقديم مزيد من الخدمات التي تحتاجها البلاد، واستمع الوفد إلى تقرير شامل من الوالي عن مدى تحسن الأوضاع الأمنية .
من جانبه قال الوالي بالإنابة المهندس سبيل إن ولاية جنوب دارفور أصبحت خالية من التمرد والصراعات القبلية وأصبحت آمنة مستقرة بعد تنفيذ قرار رئاسة الجمهورية بجمع السلاح وعربات الدفع الرباعي من المواطنين إلى جانب تحسن الأوضاع الإنسانية بالعودة الطوعية للنازحين إلى قراهم الأصلية ومساهمتهم في دفع عجلة الاقتصاد، مطالبا الوفد بالتعاون المشترك في كل المجالات من بينها المساهمة بأجهزة متطورة لإكمال ما تبقى من عملية جمع السلاح في إشارة إلى الأسلحة التي يتم دفنها وطالب سبيل الوفد الأمريكي بدعوة الحركات المسلحة بالعودة للحوار والمشاركة في حكومة الوفاق الوطني.
واطلع الوالي الوفد علي الوضع بعد خروج اليوناميد من بعض مناطق الولاية والتحديات التي تواجه الولاية في حدود الجارتين جنوب السودان وإفريقيا الوسطى إلى جانب تأمين مناطق العودة الطوعية، مؤكدأ أن كل المناطق أمنة ومستقرة تحتاج إلى مزيد من الخدمات لتعزيز الوضع الأمني والإنساني .

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