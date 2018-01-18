المكتب القيادي للمؤتمر الوطني يؤمن علي الإجراءات التي تم اتخاذها لخفض التضخم

الخرطوم 18-1-2018م (سونا) - أمن المجلس القيادي والمكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني في اجتماعهما اليوم كل على حدة بدار الشرطة ببري برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحزب المشير عمر البشير على ما اتخذ من إجراءات على مستوى ولايات القطر لخفض التضخم لمحاصرة ارتفاع الأسعار بضخ المزيد من السلع الأساسية مثل الذرة والسكر والمحروقات عبر مراكز للتوزيع بأسعارها الحقيقية لمعالجة الظواهر التي صاحبت إجازة الميزانية، بجانب العمل على معالجة جذور المشكلة الاقتصادية من خلال تجارب الولايات في دعم الإنتاج ، وأمن الحزب على الأسعار المحفزة للمحاصيل هذا العام.

وأشار المكتب والمجلس القيادي إلى أن ما شهدته الأسعار من ارتفاع كان مبالغا فيه جدا، واستشهد نائب رئيس الحزب المهندس إبراهيم محمود بذلك بالإشارة إلى أن سعر جوال السكر من المصانع أقل من (600) ويباع بضعف سعره، كاشفا عن أن الترتيبات التي ستتبع باستلام السلع من المصادر مباشرة ليقدم المواطن عبر منافذ محددة تشمل معظم المواد الضرورية عبر مراكز البيع ومؤسسات العاملين .

وأضاف محمود أن الاجتماعات اطمأنت كذلك على الدعم الذي سيقدم للأسر الضعيفة من خلال الميزانية أو ديوان الزكاة أو موارد الولايات، كما أمن (الوطني) على توفير التمويل للأعمال الحرة والصغيرة والمتوسطة بدعم مركزي ووقف المكتب والمجلس على مشروعات التنمية التي انتظمت الولايات .

إلى ذلك أبان محمود أن المكتب والمجلس القيادي استعرضاء الأداء السياسي للحزب وهو يقود مرحلة وصفها بالمهمة من الوفاق ووحدة الجبهة الداخلية، وقال محمود إن الاجتماعات اطمأنت على العمل وما يبذل من جهود لإنجاز وثيقة الإصلاح السياسي والإحاطة بعضوية الحزب وتنظيم ودفع الاشتراكات، وأضاف أن القيادة وقفت كذلك على جهود إنفاذ البرنامج الانتخابي للحزب، حيث أشار إلى أن تنفيذ المشروعات

يمضي على مستوى كل الولايات بنسب مقدرة على مستوى الخدمات والبنى التحتية والتنمية الاجتماعية وتوفير فرص العمل.

يشار إلى أن ما تم استعراضه وإجازته من تقارير الأداء السياسي والننفيذي والتشريعي من قبل المجلس والمكتب القيادي سيتم التداول حوله في اجتماع مجلس الشورى القومي للحزب المقرر له مساء غدٍ الجمعة الذي سيناقش كذلك القضية الاقتصادية كقضية مهمة، ويختتم المجلس اجتماعه مساء بعد غد السبت .