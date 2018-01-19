قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية بمجلس الوزراء يشيد بالجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الخرطوم 19-1-2018م (سونا) - اشاد قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية بمجلس الوزراء القومي بالجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في انفاذ مشروعات الحكومة الإلكترونية وحوسبة الخدمات وتحقيق التحول الرقمي تمهيدا لاكمال تطبيقات الحكومة الذكية.

جاء ذلك لدي زيارة وفد لجنة أداء الأعمال بقطاع التنمية الاجتماعية والثقافية بمجلس الوزراء لمقر الوزارة ببرج الاتصالات امس، حيث التقي الوفد وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. تهاني عبد الله عطية وقيادات الوزارة ووقف الوفد في جولة ميدانية علي سير العمل بمركز البيانات الوطني ومقسم الإنترنت ومركز الاستجابة لحوادث الحاسوب ( سيرت ) ومركز الشكاوي والاستفسارات .

وأشاد وفد اللجنة الذي يضم عدد من الوزراء ووزراء الدولة بالقطاع ، بعمليات التحديث المستمر والمواكبة التي تقوم بها وزارة الاتصالات لمواكبةالتطورات التقنية المتسارعة في العالم والعمل توطينها من اجل خدمة المواطن السوداني .

وامنت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي الدور الذي تضطلع به الوزارة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيزالصورة الذهنية الإيجابية للسودان ورفع مستوي تصنيفه في المؤسسات الدولية ذات الصلة. من جانبها أعربت الأستاذة آسيا محمد عبدالله وزيرة التربية والتعليم رئيسة اللجنة عن سعادتها بأن يقوم التحول الرقمي في البلاد علي عقول وقدرات شبابية سودانية خالصة وقالت ان هذا من شأنه ان يضع السودان في موقع الريادة اقليما.

وثمن الدكتور التجاني مصطفي وزير الدولة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما وصفه بالمستوي المتقدم للشباب السوداني ، وقال ان هذا مؤشر جيد لمستقبل باهر لاجيال الغد لتقديم خدمات الاكترونية بجاهزية وموثوقية وثقة عالية في كل الخدمات الإلكترونية.

