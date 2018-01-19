شورى الوطنى القومى يناقش المسألة الاقتصادية مساء اليوم

الخرطوم 19-1-2018م (سونا)- يعقد مجلس الشورى القومى للمؤتمر الوطنى مساء اليوم اجتماعا مهما لتداول القضية الاقتصادية واستعراض واجازة تقارير الاداء السياسى والتنفيذى والتشريعى وسيختتم اجتماعه مساء بعد غد السبت.

وكان المجلس القيادي والمكتب القيادي للمؤتمر الوطني قد امنا فى اجتماعها امس كل علي حدة بدار الشرطة ببري برئاسة رئيس الجمهوريه رئيس الحزب المشير عمر البشير على ما اتخذ من إجراءات علي مستوى ولايات القطر لخفض التضخم لمحاصرة ارتفاع الأسعار بضخ المزيد من السلع الأساسية مثل الذرة والسكر والمحروقات عبر مراكز للتوزيع باسعارها الحقيقية لمعالجة الظواهر التي صاحب اجازة الميزانية، بجانب العمل علي معالجة جذور المشكلة الاقتصادية من خلال تجارب الولايات في دعم الانتاج . وامن الحزب علي الأسعار المحفزة المحاصيل هذا العام .

