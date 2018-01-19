الساعة الآن اليوم آخر تحديث 02:27:00 PM

أخبار محلية - سياسية

حزب التحرير والعدالة القومي يعقد مؤتمره التنشيطى غدا بقاعة الصداقة

التاريخ : 19-01-2018 - 10:30:00 صباحاً
الخرطوم 19-1-2018م (سونا) - يعقد حزب التحرير والعدالة القومي برئاسة الدكتور التجاني السيسي اولي موتمراته التنشيطه بولاية الخرطوم غدا السبت بقاعة الصداقة.
واكد الاستاذ محمد احمد حامد الشايب رئيس الحزب بولاية الخرطوم في تصريح (لسونا) ان المؤتمر ياتي في اطار بناء اجهزة الحزب وطرح القضايا العامة والحوار حولها سعيا لتوسعة دائرة المشاركة في القضايا التي تهم المواطنين.
وقال الشايب ان المؤتمر يشكل ميزه نسبيه في التنوع القومي في مشاركة اعضائه تؤكد قومية الحزب، كاشفا بأن المؤتمر سيخاطبه د.التجاني السيسي وتشريف من رئاسة الجمهورية.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء