حزب التحرير والعدالة القومي يعقد مؤتمره التنشيطى غدا بقاعة الصداقة

الخرطوم 19-1-2018م (سونا) - يعقد حزب التحرير والعدالة القومي برئاسة الدكتور التجاني السيسي اولي موتمراته التنشيطه بولاية الخرطوم غدا السبت بقاعة الصداقة.

واكد الاستاذ محمد احمد حامد الشايب رئيس الحزب بولاية الخرطوم في تصريح (لسونا) ان المؤتمر ياتي في اطار بناء اجهزة الحزب وطرح القضايا العامة والحوار حولها سعيا لتوسعة دائرة المشاركة في القضايا التي تهم المواطنين.

وقال الشايب ان المؤتمر يشكل ميزه نسبيه في التنوع القومي في مشاركة اعضائه تؤكد قومية الحزب، كاشفا بأن المؤتمر سيخاطبه د.التجاني السيسي وتشريف من رئاسة الجمهورية.

