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البرلمان التركي يصادق على تمديد حالة الطوارئ

التاريخ : 19-01-2018 - 10:34:00 صباحاً
انقرة 19-1-2018م (ترك برس)- صادق البرلمان التركي، مساء الخميس، على قرار الحكومة التركية، بتمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر إضافية.
وتبدأ الثلاثة أشهر الإضافية من حالة الطوارئ التي ما زالت مستمرة منذ المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/ تموز 2016، تاريخ 19 الشهر الجاري.
واقترح مجلس الأمن القومي في اجتماعه أمس الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، على الحكومة تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر إضافية، بدورها قدمت الحكومة القرار للبرلمان للمصادقة عليه.
وأعلنت تركيا حالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب الدموية الفاشلة التي جرت يوليو/ تموز 2016 وهدفت للإطاحة بالنظام الديمقراطي في البلاد، وذلك لمواجهة تنظيم غولن والتنظيمات الإرهابية الأخرى كداعش وحزب العمال الكردستاني "بي كي كي".

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