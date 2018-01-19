تركيا تبدأ عملية عسكرية في عفرين السورية



عفرين 19-1-2018م (رويترز)- بدأ الجيش التركي عملية عسكرية في منطقة عفرين السورية، حسبما أعلن وزير الدفاع التركي.

وفي مقابلة تليفزيونية، قال نور الدين جانيكلي إن تركيا لم ترسل قوات برية إلى المنطقة.

وأضاف الوزير أن بلاده "تطور أنظمة أسلحة لمواجهة الصواريخ المضادة للدبابات التي تستخدمها وحدات حماية الشعب الكردية السورية".

وتقول قوات حماية الشعب الكردي السورية إن المدفعية التركية تقصف عفرين بكثافة منذ منتصف الليل.

وكانت سوريا قد هددت باستهداف الطائرات التركية حال دخولها المجال الجوي السوري.

ونُقل عن فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية السوري، قوله إن أي هجوم على منطقة عفرين يعتبر "عملا عدوانيا".

وكانت تركيا قد سعت للحصول على موافقة روسيا، حليف الرئيس السوري بشار الأسد الرئيسي، على شن غارات جوية ضد قوات حماية الشعب الكردي، التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا.

وتقول أنقرة منذ شهور إنها ستخرج مسلحي وحدات حماية الشعب الكردي من عفرين، لأنها تراهم فرعا لحزب العمال الكردستاني، الذي يقود تمردا مسلحا ضد أنقرة منذ عقود.

وتنفي وحدات حماية الشعب الكردي علاقتها المباشرة بحزب العمال الكردستاني. وقد حظيت بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة خلال مواجهات مع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.







