قائد الفرقة الرابعة مشاه بالنيل الأزرق :قرار تمديد وقف إطلاق النار من شأنه إعطاء فرصة للطرف الآخر للاحتكام لصوت العقل

الدمازين في 19/ 1/ 2018( سونا) - قال اللواء الركن أحمدان محمد خير قائد الفرقة الرابعة مشاه بالدمازين إن قرار تمديد وقف إطلاق النار من شأنه إعطاء فرصة للطرف الآخر للاحتكام لصوت العقل والجنوح للسلم، وجدد أحمدان الدعوة لحاملي السلاح بأن "هلموا للسلام".

وأكد لدى مخاطبته كرنفال تخريج الدورات الأساسية لمجندي الدفاع الشعبي بمنطقة قنيص شرق بمحلية الروصيرص جاهزية الفرقة الرابعة مشاه لردع المتربصين وأعداء الوطن، مشيرا إلى أن الدفاع الشعبي ظل يقوم بدوره في الإسناد المدني ويقدم الشهيد تلو الشهيد فداءً للدين والوطن وأصبح مؤسسة لا يمكن تجاوزها بفضل مجاهداته.

وحيا أحمدان الدور الكبير للمرأة بالدفاع الشعبي ووقوفها في كافة المجالات، ودعا المواطنين للانخراط في صفوف الدفاع الشعبي، مشيدا بالدفعة المتخرجة وقال "انها تمثل اضافة حقيقية".



