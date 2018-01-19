الايقاد تنفي ادعاءات المعارضة الجنوبية حول انتهاكات وقف العدائيات بدولة جنوب السودان

جوبا ،جنوب السودان 19-1-2018 ( سونا) نفى المبعوث الخاص للهيئة الحكومية المعنية بالتنمية ، السفير إسماعيل ويس، الاتهامات الصادرة عن العقيد لام بول غابرييل، نائب المتحدث باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان-والتي اتهم فيها الاسبوع الماضي كل من الايقاد وترويكا بالوقوف خلف انتهاكات وقف الأعمال العدائية في جنوب السودان.



وقال البيان الصحفي الذي تلقته وكالة السودان للانباء ( سونا ) مساء الجمعة ان ان ما ذكره العقيد لام بول غابرييل، نائب المتحدث باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان "ادعاءات مضللة وغير المسؤولة".



وطلب المبعوث الخاص سحب تلك التصريحات و الابتعاد عن اصدارها مستقبلا وقال انها لا أساس له من الصحة وتحول انتباه الجمهوربعيدا عن القضايا الجوهرية المتعلقة بتحقيق السلم والأمن في جنوب السودان.



و قال البيان ان المبعوث الخاص للهيئة عقد اجتماعا تنويريا في 17 يناير 2018 في جوبا مع رئيس آلية رصد وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية، اللواء إبراهيم عبد الجليل و انه في أعقاب ذلك الاجتماع.



أشار المبعوث الخاص إلى البيانات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء التابع للهيئة وهيئة المشتركة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، و التي أشارت جميعا إلى الانتهاكات الصارخة لاتفاق وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين من قبل هذه المجموعة وقال المبعوث الخاص في جميع هذه البيانات جرى دعوة الأطراف الموقعة بالامتناع عن الأعمال التي تتعارض مع الاتفاق



وأكد السفير ويس أن اللجنة ظلت ترصد التطورات على أرض الواقع عن كثب والاضطلاع بمهام التقييم والتحقق بهدف التأكد من هوية الجماعات المسلحة والقادة العسكريين المسؤولين عن الانتهاكات وتحديد هويتهم.



واكد انه يجب تحديد المخالفين واخضاعهم للمساءلة وتحمل نتائج كل ما يترتب على ذلك افعالهم تلك.

م عثمان