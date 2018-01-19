وزير الدولة بالخارجية يلتقي مدير ادارة الأمن النووي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية

الخرطوم 19-1-2018م (سونا) - التقى وزير الدولة بوزارة الخارجية، السفير عطا المنان بخيت، بمكتبه د. رجاء عدنان، مدير ادارة الأمن النووي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بحضور مندوب السودان الدائم لدى الوكالة السفير محمد حسين زروق.



وثمن وزير الدولة مساهمة الوكالة في نقل التكنولوجيا والمعرفة المتعلقة بالأمن النووي للدول النامية وتقديم الدعم المطلوب للسودان من الاجهزة والمعدات اللازمة عبر الخطة المتفق عليها مع الوكالة الدولية.



من جانبه اكد د. رجاء تعاون الوكالة مع السودان من واقع أهمية السودان للوكالة بحكم موقعه الجغرافي المتميز ووجوده ضمن اعضاء مجلس المحافظين الذي يضم 50 دولة من الدول الأعضاء من بينهم 6 دول افريقية.

م ع