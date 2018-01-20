مدير جامعة السلام يشكل اللجنة العليا لانتخابات اتحاد الجامعة

الفولة20-1-2018(سونا)- اصدر بروفيسور مكين عبدالله مكين مدير جامعة السلام بغرب كردفان قرارا قضى بتشكيل اللجنة العليا لادارة انتخابات اتحاد طلاب جامعة السلام برئاسته وعميد شؤون الطلاب بالجامعة رئيسا مناوبآ ورئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين بالولاية مقررا وعضوية عدد من الادارات بالجامعة والجهات ذات الاختصاص .

في ذات السياق اكد الاستاذ عبدالله هارون عبدالله رئيس الاتحاد للطلاب السودانيين بالولاية اكتمال كافه الاستعدادت لقيام هذا الاتحاد تسير وفق الخطة الموضوعة .

واوضح ان العمل وصل مرحلة قيام الجمعية العمومية التي تجيز الدستور الذي ينظم عمل الاتحاد بالجامعة والذي تمت صياغته عبر لجنة مختصة ضمت عدداً من الجهات ذات الصلة بالعمل الجامعي والقانوني والنقابي.

وقال رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين ان قيام الاتحاد سيسهم في تحقيق الاستقرار الاكاديمي ومخاطبة كل قضايا طلاب الخدمية بالجامعة .

الجدير بالذكر ان الانتخابات قد حدد قيامها قبل حلول النصف الاول من العام الجاري.

