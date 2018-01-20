وفد من الكونغرس الأمريكي يزور البلاد غداً

الخرطوم 20-1-2018م (سونا)- يزور البلاد غداً الاحد عدد من اعضاء الكونغرس الأمريكي ولمدة تستغرق ثلاثة ايام وذلك بدعوة من الهيئة التشريعية القومية وبإستضافة من رجل الأعمال السوداني بشير حسن بشير.

وسيلتقي الوفد خلال الزيارة رئيس الهيئة التشريعية القومية والكتل البرلمانية كل على حدى ورئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح ووزراء القطاع الإقتصادي وجهاز الأمن والمخابرات للإطمئنان على حالة

الأمن في السودان.

كما سيلتقي الوفد القائمين على امر الحوار الوطني للوقوف على سير تنفيذ مخرجات الحوار ومن ثم مقابلة المعارضة السودانية .

؛كما سيقوم الوفد بلقاء بالسفارة الأمريكية، وزيارة مصنع رجل الاعمال المستضيف للوفد .

وستتناول الزيارة أيضاً العلاقات الثنائية بين البلدين وإمكانية تقويتها واستمرارها وتبادل الآراء والأفكار حول العلاقات في المجال السياسي والإقتصادي بين البلدين والقضايا الأمنية.

وسيطرح للوفد قضايا رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب والمبررات خاصة وأن السودان يحارب الارهاب.