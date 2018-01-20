والي الخرطوم يجدد التزام الحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني

الخرطوم 20-1-2018م(سونا) - أكد والي الخرطوم الفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين ممثل رئيس الجمهورية التزام الحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وقال والي الخرطوم لدى مخاطبته المؤتمر التنشيطي الذي عقد اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم قال "الرئيس يقف بنفسه على تنفيذ الوثيقة الوطنية، ولن يهدأ لنا بال حتي يتم تنفيذ كل مخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع"، داعياً لإسراع الخطى في وضع الدستور الدائم للبلاد، مشدداً على ضرورة ان يضع الدستور على هدى المخرجات .

وطالب حسين في حديثه الأحزاب السياسية بإقامة مؤتمراتها وممارسة الديمقراطية، وقال إن الأحزاب اذا فقدت الديمقراطية لا يمكن ممارستها، مضيفاً ان نعمة الأمن التي تشهدها البلاد عزيزة وغالية يجب ان نتمسك بها، لاسيما وان الخرطوم من أكثر العواصم أمناً في العالم، قاطعاً بإنتفاء السلاح في دارفور تماماً بفضل عملية جمع السلاح .

وامتدح والي ولاية الخرطوم وثيقة الدوحة بيد انها احدثت تغييراً كبير في الأوضاع بدارفور، خاصة وان حزب التحرير والعدالة القومي يعتبر من ثمرة الوثيقة لأنها حققت الامن و الاستقرار في دارفور .

و حيا عبدالرحيم دولة قطر حكومة و شعبا لأنها احتضنت المفاوضات بين الحكومة و الحركات و الآن نجني ثمرة التفاوض وهي وثيقة الدوحة لسلام دارفور .