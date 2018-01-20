ولاية الخرطوم تعلن إنطلاقة عمليات البيع بمراكز البيع المخفض

الخرطوم 20-1-2018م (سونا) - انطلقت بمحلية بحري عمليات البيع بمراكز البيع المخفض التي تم انشاؤها من قبل ولاية الخرطوم كحل لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الضرورية لمواطني الولاية عقب اجازة موازنة العام المالي الحالي .

ووقفت (سونا) علي مركز البيع بمركز الزوادة بالاملاك ومركز ميدان الشيخ البشير بشمبات ومركز الدروشاب شرق طلمبة قادرة والتقت بالنائب مهندس عباس الفاضلابي العضو بالمجلس التشريعي بولاية الخرطوم.

واكد الفاضلابي في تصريح لـ(سونا) استلامهم لمواد السكر والزيت والشاي والعدس والارز واللبن والدقيق التي تشكل المواد الاساسية للغذاء المواطن، مشيرا إلى أن سعر جوال السكر زنة 50 كيلو بالمركز المخفض 850 وعشرة كيلو 161 والزيت 3 لتر 112 ، لافتا إلى أن اسعار هذه المواد قد انخفضت فور انطلاق البيع بأسواق البيع المخفض حيث هبط جوال السكر زنة 50 كيلو بالسوق العادي الي 950 بعد أن كان 1200 ، كاشفا عن اعمال الرقابة على الاسواق عبر شرطة حماية المستهلك والنواب الذين علقوا جلساتهم لمتابعة معاش الناس، مشددا على الزام المخابز بالاوزان القانونية للخبز 70جراما .