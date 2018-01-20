رئيس حزب التحرير والعدالة القومي بولاية الخرطوم : معاش الناس يمثل هم اول للحزب

الخرطوم 20 /1/2018 (سونا) - اكد الاستاذ محمد أحمد حامد الشايب رئيس حزب التحرير والعدالة القومي بولاية الخرطوم ان انعقاد المؤتمر الاول للحزب بالولاية اليوم بقاعة الصداقة جاء والبلاد تمر بظروف سياسية واقتصادية ضاغطة وبمنعطف دولي وإقليمي كبير.

وابان الشايب في تصريح لـ(سونا) عقب المؤتمر ان المؤتمر ناقش الوضع السياسي الراهن الى جانب قضية معاش الناس كهم اول ، وقدم رؤية واضحة في هذا الاطار مشيرا إلى مقترح الحزب بانشاء قرى نموذجية منتجة باطراف الولاية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وأكد ان الحزب شدد على نبذ العنف والعنصرية والمناطقية داعيا لتعزيز الوحدة الوطنية.

ولفت إلى أن المشاركة في المؤتمر كانت كبيرة فاقت التوقعات كاشفا عن مشاركة 1500عضو ملتزم بالحزب، مشيدا بالمشاركة من القوى السياسية الاخرى، مقدرا مشاركة رئاسة الجمهورية والإعلام.

وكشف الشائب عن جدولة للمؤتمرات بمحليات الولاية ستبدأ في القريب العاجل بمحلية جبل اولياء ومن ثم محلية بحرى.