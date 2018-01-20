رئيس حزب الامة الإصلاح و التنمية يمتدح جهود حزب التحرير و العدالة القومي

الخرطوم في 20-1-2018م( سونا)- حيا ابراهيم آدم ابراهيم رئيس حزب الامة الإصلاح و التنمية ممثل الاحزاب السياسية حيا الذين انحازوا للسلام ممتدحا جهود حزب التحرير و العدالة القومي الذي انحاز للسلام في وثيقة الدوحة لسلام دارفور الذي عبره تحقق الامن و الاستقرار بالبلاد.

و قال إبراهيم خلال مخاطبته اليوم الجلسة الافتتاحيه للمؤتمر التنشيطي لحزب التحرير و العدالة القومي بولاية الخرطوم بقاعة الصداقة قال ان السودان مقبل على مرحلة تتطلب التحالفات السياسية .

و دعا ابراهيم القوى السياسية بالبلاد الى توحيد الصفوف لمواجهة التحديات الماثلة وزاد أن المشكلة الاقتصادية لا تنفصل عن قضايا الوطن وطالب بمواجهة هذه التحديات بزيادة الانتاج و الإنتاجية.

و اشار الي أن الأمن و الاستقرار أولوية القوى السياسية التي سعي لتعزيزها وترفض اي اضطرابات في البلاد مؤكدا تجاوز كل هذه الإشكالات .



