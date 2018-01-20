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أخبار محلية - سياسية

رئيس حزب الامة الإصلاح و التنمية يمتدح جهود حزب التحرير و العدالة القومي

التاريخ : 20-01-2018 - 06:48:00 مساءً
الخرطوم في 20-1-2018م( سونا)- حيا ابراهيم آدم ابراهيم رئيس حزب الامة الإصلاح و التنمية ممثل الاحزاب السياسية حيا الذين انحازوا للسلام ممتدحا جهود حزب التحرير و العدالة القومي الذي انحاز للسلام في وثيقة الدوحة لسلام دارفور الذي عبره تحقق الامن و الاستقرار بالبلاد.
و قال إبراهيم خلال مخاطبته اليوم الجلسة الافتتاحيه للمؤتمر التنشيطي لحزب التحرير و العدالة القومي بولاية الخرطوم بقاعة الصداقة قال ان السودان مقبل على مرحلة تتطلب التحالفات السياسية .
و دعا ابراهيم القوى السياسية بالبلاد الى توحيد الصفوف لمواجهة التحديات الماثلة وزاد أن المشكلة الاقتصادية لا تنفصل عن قضايا الوطن وطالب بمواجهة هذه التحديات بزيادة الانتاج و الإنتاجية.
و اشار الي أن الأمن و الاستقرار أولوية القوى السياسية التي سعي لتعزيزها وترفض اي اضطرابات في البلاد مؤكدا تجاوز كل هذه الإشكالات .

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