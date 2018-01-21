مصرع جنديين أمريكيين فى تحطم طائرة هليكوبتر بولاية كاليفورنيا

واشنطن 21-1-2018م (رويترز) - قال متحدث باسم الجيش الأمريكي، إن طائرة هليكوبتر تابعة للجيش من طراز أباتشى، تحطمت فى ساعة مبكرة من صباح السبت فى ولاية كاليفورنيا مما أدى إلى مقتل جنديين.

وقال اللفتانت كولونيل جاسون براون المتحدث باسم الجيش فى بيان ألرويترز ، إن تحقيقا يجرى فى سبب تحطم الطائرة فى مركز التدريب الوطنى فى فورت إروين فى جنوب كاليفورنيا .

وقال متحدث آخر باسم الجيش إن الطيار ومساعده قُتلا ولكنه لم يذكر اسميهما موضحا أنه لم يتم إبلاغ أسرتيهما بعد، وقالت جراندى جيل المتحدثة باسم الجيش فى فورت كارسون إن قاعدة الطاقم والطائرة كانت فى فورت كارسون فى ولاية كولورادو وكانت الطائرة فى عملية تدريب روتينية فى القاعدة الواقعة فى صحراء موجافي.

