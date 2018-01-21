أتنظيم ملتقي حول العودة الطوعية للنازحين بكبكابية بشمال دارفور

الفاشر 21-1-2018م (سونا) - نظم أبناء وحدة جبل سي الإدارية التابعة لمحلية كبكابية بولاية شمال دارفور ملتقى تفاكريا للعودة الطوعية لأبناء المنطقة الذين نزحوا الي معسكرات أبوشوك والسلام بالفاشر ومعسكر كساب بمحلية كتم إبان الأزمة الأمنية التي شهدتها دارفور ، حيث جاء الملتقي تحت شعار "جبل سي نواة وسلة غذاء ولاية شمال دار فور" وذلك بحضور معتمد المحلية ابوبكر أدم غسحاق منزول وعدد من القيادات التنفيذية والأهلية وأعيان وممثلي المعسكرات المعنية.

وأكد المعتمد لدي مخاطبته الجلسة الافتتاحية للملتقي أن العودة الطوعية للنازحين الي مناطقهم الأصلية بعد الاستقرار الامني بدارفور باتت تمثل الأولوية للدولة لإعادة الاقليم الي سيرته الاولي حتي يتمكن الجميع من الاستقرار ويسهموا في دفع عجلة الإنتاج و زيادة الإنتاجية، مشيرا الي المزايا الجغرافية المتفردة لوحدة جبل سي الادارية التي قال المعتمد بانها تعد من المناطق الزراعية الأساسية التي تعتمد عليها محلية كبكابية والولاية بصفة عامة .

وأشاد بمبادرة أبناء جبل سي من أجل العودة طواعية الي مناطقهم الأصلية لإعمارها و الاستقرار بها نهائيا. وجدد منزول دعوته لموطني كبكابية بضرورة التمسك بالوحدة والمحافظة على السلام الاجتماعي ودعم العودة الطوعية والمحافظة علي الأمن باعتباره مسؤولية الجميع، كما هي مسئولية الدولة .

وقال رئيس الإدارة الأهلية بمحلية كبكابية الشرتاي الطيب أبكورة في كلمته للملتقي أن عودة أهل جبل سي الي مناطقهم الأصلية سيمثل دعماً كبيرا للاستقرار الاجتماعي وإلاقتصادي بالمحلية واعدا بالتعاون مع الجميع من أجل تحقيق هذا الهدف .

من جانبه أكد رئيس الادارة الاهلية بمنطقة جبل سي الملك سيف الدين عبدالله ريفة وقوف ومساندة أهل المنطقة لقرار رئيس الجمهورية الخاص بجمع السلاح الذي جعل الإستقرار الأمني الإجتماعي واقعا ملموسا في كافة أرجاء البلاد.

وقد وأبدي المشاركون في الملتقى من ممثلي المعسكرات إستعدادهم التام للعودة إلى قراهم مشيدين بالنجاح الكبير الذي حققته قوات الدعم السريع في مجال الأمن شاكرين حكومة الولاية لوقفتها مع هموم مواطني كبكابية في المجالات كافة.

ع و