أردوغان: تركيا لا تطمع باراضي دول الجوار

انقرة 21-1-2018م (ترك برس)- اكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ بلاده لا تطمع بالسيطرة على ذرة من تراب أي دولة وخاصة دول الجوار في منطقة الشرق الأوسط.

وجاءت تصريحات أردوغان هذه في كلمة ألقاها خلال المؤتمر العام السادس لحزب العدالةوالتنمية في ولاية أوشاك غربي البلاد.

وأوضح أردوغان أنّ أنقرة حذّرت تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي (الامتداد السوري لمنظمة حزب العمال الكردستاني) مراراً من مغبة محاولة اختبار صبر تركيا.

وفي هذا السياق قال أردوغان: "حذرنا مرارًا (ب ي د) من محاولة اختبار صبر تركيا، كما حذرنا الحلفاء من أن التنظيم لا يختلف عن (بي كي كي)، إلا أنهم لم يصغوا إلينا؛ فقررنا القيام باللازم".

وأعلنت رئاسة الأركان التركية، امس السبت انطلاق عملية "غصن الزيتون" ضد الأهداف العسكرية لمسلحي "ب ي د" في مدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب.

وشددت الأركان في بيان على أن العملية تهدف لـ"إرساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا وفي المنطقة والقضاء على إرهابيي (بي كا كا/ب ي د/ي ب ك) و(داعش) في المدينة عفرين، وإنقاذ سكان المنطقة من قمع الإرهابيين".

وأكدت أنه يجري اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون إلحاق أضرار بالمدنيين.

