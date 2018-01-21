النائب الأول يطلع علي موقف مسارات مشروع سنار عاصمة للثقافة الإسلامية

الخرطوم 21 - 1-2018م(سونا)- إطلع الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي علي موقف مسارات مشروع سنار عاصمة للثقافة الإسلامية حيث تسلم تقريرا مبدئيا حول الأداء الختامي للمشروع.

جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه بمجلس الوزراء اليوم الأستاذ الطيب حسن بدوي وزير الثقافة والذي أوضح في تصريح/ لسونا /أن النائب الأول أكد أن المشروع مثل لحظة تاريخية حضارية كبيرة للسودان فضلا عن إبرازه لدور السودان في رفد الحضارة الإسلامية مبينا أن اللقاء تطرق أيضا لمشروع بناء المكتبة

الوطنية .

وقال إن النائب الأول أكد أهمية المكتبة الوطنية السودانية في توثيق التراث الثقافي الوطني وحفظه مؤكدا رعايته المستمرة للمشروع.

وأوضح وزير الثقافة أن اللقاء تناول أيضا مشروع تعزيز القيم الثقافية الوطنية ودور المثقفين في دعم الإنتاج والإنتاجية والبناء الوطني فضلا عن دورهم في الحفاظ علي موارد البلاد .

وأضاف أنه قدم خلال اللقاء شرحا حول مشروع صندوق دعم العمل الثقافي مبينا أن النائب الأول وجه بحشد الجهد الشعبي و المجتمعي لدعم الصندوق .

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